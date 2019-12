Отримана традицийна Културна програма „Мацери Рускинї“

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Парохиялней сали Парохиї Вознесеня Господнього вчера вечар отримана традицийна Културна манифестация „Мацери Рускинї“ хторе орґанизовало Здруженє гражданох „Руснаци“ з потримовку парохиї.

Домашнї Хор „Руски зарї“ ше представел зоз даскелїма рускима народнима шпиванками у провадзеню оркестра „Ходоба и приятелє“.

Госци на програми були члени КУД „Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох хтори ше представели зоз танцами наймладших членох Дружтва, потим танцовали и старши танєчнїки, а удатни наступ мала и Женска шпивацка ґрупа хтора ше представела зоз венчиком руских народних шпиванкох.

Окрем домашнього пароха о. Владислава Варґи, шицких привитали и Борислав Сакач, предсидатель Националного совиту Руснацох и Никола Ляхович, предсидатель Националного совиту Українцох.

На концу домашнї парохиянє одшпивали коляди „Бог предвични“ и „Христос родився“, а госци з Миклошевцох коляду „Пречистая Дїва“.

Програму провадзели и госци зоз парохиї Преображеня Господнього зоз Шиду на чолє зоз парохом о. Михайлом Режаком, хтори пред тим бул парох у Сримскей Митровици.

