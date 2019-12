НОВИ САД – Вечар на хторим буду представени млади хтори правя рижни змисти и презентую их на вецей медийох „Млади за младих“ будзе отримани на штварток, 12. децембра на 20,30 годзин у новосадским Руским културним центру.

По законченю програми годно уживац у акустичней музики Александри Русковски з Руского Керестура.

Орґанизатор и модератор того вечара Михаїл Римар.

