РУСКИ КЕРЕСТУР – Гуманитарни концерт „За нашо дзеци”, 3. по шоре, будзе отримани на нєдзелю, 15. децембра на 18 годзин, у Велькей сали Дома култури Руски Керестур.

Уход на концерт 100 динари, за дзеци шлєбодни, а кажде годзен дац и свой добродзечни прилог. Зоз назбераного пенєжу буду направени пакецики за Крачун керестурским дзецом хторим су найпотребнєйши.

