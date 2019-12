Отримани 19. Вечар др Мафтея Виная

СУБОТИЦА – Манифестация Вечар др Мафтея Виная, 19. по шоре, отримана внєдзелю 8. децембра у Суботици, а точно на дзень шмерци того нашого визначного публицисту и културно-просвитного дїяча.

На подобу др Мафтея Виная (Руски Керестур 1898 – Суботица 1981.) хтори бул др правних наукох, алє и писатель активни у просвитней роботи медзи нашим народом, поготов у чаше дїялносци РНПД-а, здогадла предсидателька Дружтва Руснацох Суботици Ана Мария Лендєр.

Вона привитала и шицких присутних, медзи нїма и дзивку др Виная Татяну Таґасович Винаї, спред Националного совиту Руснацох предсидателя Вивершного одбору Желька Ковача хтори тиж привитал присутних на тей манифестациї.

У програми члени суботицкого Дружтва Филип и Иґор Дюмич рецитовали Винайово писнї „Природа” и ище нїґда нє обявену „Марча архитекта”, Мишана жридлова ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули виведла вецей народни шпиванки под руководством Еуфемиї Планкош, док ґлумец Янко Лендєр з Вербасу виведол виривки з монодрами „Илия опозиция” по тексту Дюри Папгаргая.

Манифестецию финансийно потримали наш Национални совит и Городска управа Городу Суботици, Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура за тоту нагоду пририхтали етно-стол з националнима рускима єдлами, а конферансу на програми водзела Ясмина Варґа Пеячки.

