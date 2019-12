На змаганю за соло шпивачох Кристини Афич 1-3 награда

ПАНЧЕВО – Школярка штреднєй Музичней школи „Петар Коньовичˮ зоз Зомбора, Кристина Афич достала 1-3 награду (94,66 боди) од дзевец змагателькох на 10. Медзинародним змаганю младих талантох „Мита Топаловичˮ за соло шпивачох, хторе 7. и 8. децембра орґанизовала Музична школа „Йосиф Бандурˮ зоз Панчева.

Кристина зоз Руского Керестура, а школярка є II класи при професорки Минеи Югас, хтора ю и пририхтала за змаганє. Наступела зоз трома шпиванками италиянского автора Перґолезия, нємецкого Шуберта и русийского Булахова, а на клавире ю провадзела корепетиторка Ружица Павлович.

Кристини то уж треци наступ на тим змаганю дзе кажди раз освоєла даєдну од перших наградох, а у другей класи основней школи и лауреат за нїзшу музичну школу.

