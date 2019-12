На соботу будзе Манифестация „Нови вина Потися”

ЖАБЕЛЬ –У Ресторану „Наша ловарска приповедка” у Жаблю на соботу, 14. децембра, будзе отримана Манифестация „Нови вина Потися” у орґанизациї Туристичней орґанизациї Општини Жабель. Манифестация будзе отвореного типу, та шицки нащивителє годни коштовац рижни файти вина.

Попри деґустациї домашнїх винох з подручя Тиси, нащивителє буду мац нагоди коштовац и домашнї поживово продукти, а шицко тото з музику тамбурки.

Пред урядовим отвераньом манифестациї котре будзе на 18 годзин, буду отримани фахово преподаваня на тему практични совити за продукцию вина менших продуковательох, як и о комуникациї и анимациї нащивительох зоз обласци погосцительства.

На Манифестациї традицийно буду преглашени найлєпши вина у вецей катеґорийох. Прикладнїки вина ше придава наютре 10. децембра у периодзе од 14 по 19 годзин и на стреду 11. децембра од 8 по 12 годзин до Туристичней орґанизациї Општини Жабель у улїци Площа Святого Сави 3 у Жаблю. Вецей информациї мож достац и на число телефона у ТОО Жабель 021/831-688.

