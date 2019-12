У Новим Садзе означени Медзинародни дзень людских правох

НОВИ САД – З нагоди Медзинародного дня людских правох, котри ше на нєшкайши дзень означує у цалим швеце, Канцелария за людски и меншински права Влади Републики Сербиї вчера на Площи шлєбоди у Новим Садзе орґанизовала пригодну програму вєдно зоз компанию Color Media Communications.

Тота подїя орґанизована под геслом „Сербия єднака за шицких”, о чим бешедовала на отвераню и директорка Канцелариї Сузана Паунович, котра виражела и окремне задовольство же ше тот дзень означує праве у Новим Садзе дзе богатство розличносцох видно у каждим сеґменту дружтва, прецо є препознатлїви як барз толерантни город.

На Площи шлєбоди ше представели и дзепоєдни национални заєднїци, медзи хторима ше визначела руска, бо на своїм штанду представела руски кнїжки. Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово”, як гварел предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач, указали же тото цо руска заєднїца приноши з прешлосци, а преноши до будучносци, то писане слово.

Попри штандох, нащивителє мали нагоду видзиц ревию сербского и народного облєчива даскелїх националних заєднїцох Сербиї. Руске облєчиво представели члени Руского културного центру и Етно клуба „Одняте од забуца” зоз Коцура.

Вчера могло поопатрац и путуюцу колекцию малюнкох „Толеранция 2” на котрей уметнїки промовую мир и толеранцию медзи людзми. У розшпиваним крачунским ядловцу, котри поставени на Площи шлєбоди, шпивал инклузивни хор ИСОН.

