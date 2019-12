РУСКИ КЕРЕСТУР – У Ґимназиї „Петро Кузмяк” прешлого штвартку, 5. децембра, школяром штвартей класи отримана промоция Оддзелєня за русинистику. Основни информациї о Оддзелєню за русинистику представел асистент Александер Мудри.

То уж традицийна нащива хтора ма за циль заинтересовац будуцих студентох за студиранє русинистики.

