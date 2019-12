Отримани 15. Дравски габи

ОСИЄК – На поволанку Представнїци рускей националней меншини Осиєцко-бараньскей жупаниї Агнетки Балатинац, делеґация Националного совиту Руснацох Сербиї на чолє зоз предсидательом ВО НС Жельком Ковачом, нащивела Осиєк и провадзела програму 15. „Дравских габох”, стретнуца хорох и шпивацких ґрупох Руснацох РГ, котра отримана 7. децембра у Мадярским просвитно-културним центру у Осиєку.

Госцох и нащивительох привитал предсидатель КУД Руснацох Осиєк Оґнєн Здравкович, хтори наглашел значносц чуваня тей красней традициї, хорского шпиваня руских мелодийох, а Фестивал отворела предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин. Окрем делеґациї НС Руснацох Сербиї, на Фестивалу були и други визначни госци медзи котрима член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник, представнїци македонскей националней меншини зоз городу Осиєку и Осиєцко-бараньскей жупаниї, Представнїца рускей националней меншини ОБЖ, Агнетка Балатинац и висша совитнїца при уряду городоначалнїка Осиєку Влатка Калафатич.

Орґанизатор, КУД Руснацох Осиєк, под покровительством Совиту за национални меншини РГ и Союзу Русинох РГ, попри 7 руских културних и културно-уметнїцких дружтвох, нступело и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду и МКД „Брача Миладиновци” з Осиєку. Од руских дружтвох наступели: КУД „Осиф Костелник” з Вуковару, КД Руснацох з Винковцох, Дружтво Руснацох Цвелфериї з Райового Села, „Руснак”, Дружтво Руснацох у РГ, КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох, КУД „Яким Гарди” з Петровцох и домашнє КУД Руснацох Осиєк.

У 90 минутовей програми, коло 100 виводзаче приказали нащивительом лепезу богатства наших мелодийох. Конферансу водзела Татяна Миклош, а двоязично ю пририхтала Агнетка Балатинац, котра на концу програми присутним дзецом подзелєла пакецики понеже дзень пред тим преславене швето Св. Миколая.

КУД Руснацох Осиєк за шицких присутних пририхтал банкет, а потим ше и зашпивало, и затанцовало.

