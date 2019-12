„Байкаˮна „Раванґрадским фестивалу винаˮ

ЗОМБОР/РУСКИ КЕРЕСТУР – Локална акцийна ґрупа „Шерцо Бачкиˮ, 7. децембра участвовала на єденастим Медзинародним фестивалу поживи и вина „Ravangrad Wine Fest“(„Раванґрадски вински фестивалˮ) отриманим у Зомборе. У рамикох тей ґрупи участвовало и Здружєнє женох „Байка“ з Руского Керестура.

На штанду ЛАҐ-у були представени ОПҐ „Есе“ Кула, Здруженє овоцарох и винїцарох „Червинка“, Здруженє женох „Байка“, „Наша задруґа“ з Коцура, Здруженє „Идея“ Кула, Винария „Милосавлєвич “з Липару и члени Здруженя „Еко“ Кула.

Як за Рутенпрес виявела предсидателькаЗдруженя женох „Байка“ Славица Катона, члени на самей манифестациї нє участвовали, алє їх продукти представени у рамикох ЛАҐ-у. На тим штанду нащивителє могли опатриц и купиц „Байково“ традицийни плєцени кошари з дикиню, вишивани хлєбовки з домашнього платна, рисовани и оплєтани фляши, керпари и даскельо торбички з надписом „Руски Керестур“.

Штанд бул окреме нащивени, а нащивела го и городоначалнїца Зомбора Душанка Ґолубович.

