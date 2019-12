Отримана презентация роботох у Горватскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Каритасу, вчера 9. децембра, отримана промоция сезонских роботох у Горватскей.

Присутних привитал представнїк оддзелєня за людски ресурси Хрвоє Нєґовец, хтори на самим початку подробнєйше презентовал туристичну компанию „Маистраˮ. Як Нєґовец наглашел, од прешлого року тота компания попри готелох у Ровиню и Врсару (у Истри) отворела и готели у Заґребе и Дубровнику, та присутни могли дознац и о можлївих роботох и на тих двох дестинацийох. За розлику од Истри и Дубровнику дзе сезона роботох тирва по 1. октобер, Заґреб понука можлївосц доставаня роботи през цали рок.

Роботни места хтори ше найвецей глєдаю то пораячки, кухаре, келнере, сервере, помоцни роботнїк у кухнї и др.

После презентациї, присутни достали упитнїк до хторого требало уписац особни податки, як и роботни места и дестинациї на хторих жадаю робиц, а отримани и индивидуални розгварки за подробнєйши питаня.

Окрем Керестура, представнїки тей Компаниї, нащивели и Беоґрад, Ниш и Нови Сад.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)