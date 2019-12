Пре штрайк у пошти пожнї дистрибуция виданьох „Руского слова”

НОВИ САД – Дистрибуция виданьох НВУ „Руске слово”, а окреме тижньових новинох „Руске слово”, будзе пожнїц док тирва штрайк Пошти Сербиї.

Дистрибуция новинох окреме очежана за реґион цалого Сриму, док у местох дзе функционую колпортере, як у Руским Керестуре, Кули, Коцуре и Дюрдьове новини нє буду пожнїц.НВУ „Руске слово” ше пребачує своїм читачом пре таки околносци, алє и пре иншак часту нєдостаточну ажурносц ПТТ Сербиї при дистрибуциї новинох у дзепоєдних местох у Войводини.

