Кредити за поднїмательох з општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель розписала явну поволанку за поднїмательох зоз териториї општини Жабель котри заинтересовани за субвенционованє каматних краткотирвацих кредитох – финансованє потребних обрацаюцих средствох за 2019. рок.

На явну поволанку ше можу одволац поднїмателє котри реґистровани у АПР зоз пребувалїщом на териториї општини Жабель. Потребну документацию мож достац у будинку Општинскей управи Жабель оддзелєнє ЛЕР и привреда, ришенє зоз АПР нє старше од шейсц мешаци, потвердзенє о вимирених обовязкох по основи явних приходох хтору видала компетентна єдинка локалней самоуправи, як и потвердзенє о вимирених обовязкох ґу ЯКП „Чистота” и ЯКП „Водовод општини Жабель”.

Документацию треба придац у завартей коверти на писарнїци Општинскей управи Жабель, Николи Тесли 45, Жабель зоз назначеньом Вимога за субвенционованє камати на краткотирваци кредити поднїмательох – финансованє потребох за обрацаюци средства за 2019. рок.

Рок за приявйованє тирва покля нє буду потрошени средства. Цали конкурс и шицки условия обявени на урядовим сайту Општини Жабель, а вецей информациї мож достац на телефон 021/210-2256 и 021/210-2255.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)