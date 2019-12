Двоме школяре иду далєй з математики

ЧЕРВИНКА – На општиснким змаганю з математики двоме школяре зоз Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, Теодор Штранґар и Ґлориян Штранґар, пласовали ше на окружне змаганє. Змаганє отримане 7. децембра у червинскей основней школи, а з керестурскей Школи участвовали дзешецеро школяре.

Теодор школяр 4. класи, а на Општинским змаганю завжал друге место, док Ґлориян школяр 4. класи, завжал треце место. Попри нїх, з керестурскей Школи змагали ше ище Исак Новта, Марко Драґутинович и Патрик Варґа зоз трецей класи, зоз штвартей попри Штранґара и Иван Фейди и Каролина Пап, з пиятей Емина Няради и Ребека Сабадош, а зоз шестей попри Ґлорияна и Алекса Ґолубович.

За змаганє их пририхтовали Любица Бучко, Наталия Будински и Оливера Винаї.

