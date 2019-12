Преподаванє на тему циркуларней економиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту „Циркуларна економия у моєй општини – ЦИРЦЛЕ” 9. децембра отримане преподаванє и роботня на тему циркуларней економиї у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”.

Отримана роботня обдумана же би поинформовала и едуковала штредньошколцох о актуалней теми циркуларней економиї и о важносци того концепту у активносцох управяня зоз комуналним одпадом.

У першей часци школяром виложени основни концепти политики за защиту животного штредку од локалного по европски уровень, а у другей часци достали и практични заєднїцки задаток хтори буду презентовац у фебруару идуцого року на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе. Зоз школярами на тим задатку будзе робиц професорка биолоґиї Тереза Катона.

Проєкт ЦИРЦЛЕ витворюю члени Департмана за инжинєрство защити животного штредку Факултету технїчних наукох у Новим Садзе з финансийну потримовку Амбасади Зєдинєних Америцких Державох у Беоґрадзе.

Попри керестурскей, до проєкту уключени ище дзевец школи у Сербиї.

