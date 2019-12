Вишло новемберске число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї св. оца Миколая на тото швето, прешлого тижня зоз друку вишло новемберскей число Християнского часопису „Дзвони”.

Дзвони приноша звит о виходзеню Библиї на руским язику хтора обявена у 1000 прикладнїкох и понукнута на предай шицким заинтересованим. Означени и рочнїци – 100-роки снованя парохиї у Беркасове, 25-рочнїци Каритасу, 100-рочнїци шестрох Василиянкох, док у додатку „Богословска думка” ґу 100-рочнїци РНПД напис о митрополитови Шептицкому и Руснацох у Югославиї.

У найновших Дзвонох и написи о актуалним Крачунским посце и други стаємни рубрики як Словао живота, Шведоченя зоз християнкого живота, дзецински боки пошвецени св. Миколайови, а ту и други интересантни змисти и фотоґрафиї.

