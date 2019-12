Пред читачами децемберске число „Заградки”

НОВИ САД – Наймладши, будуци читаче часописа „Заградки” у Коцуре то дзеци у рускей воспитней ґрупи у ПУ „Герлїчка”. Вони мали чесц буц на насловним боку децемберского числа „Заградки”, лєм нам нєправо же того дня кед було сликованє, до оводи пришли лєм дзешецеро, а у тей ґрупи уписане аж двацец єдно дзецко.

У рубрики „Фото памятки” ище даєдни учашнїки на тогорочней манифестациї „Червене пупче”.

У тим чишлє представена єдна з найновших кнїжкох за дзеци по руски автора Силвестера Д. Макая, а зоз стихами и приповедками литературну часц часописа збогацели писателє Ирина Гарди Ковачевич, Микола М. Кочиш, Владимир Дїтко, Иґор Коларов, Веселин Миличевич… Ту и єдна українска народна приповедка, а на Духовним боку шицко о Крачуну. О радосних жимских шветох и Квиз у „Малей заградки”.

Жима ище нє почала, та у школярских литературних роботох главна инспирация єшень, а таки и подїї у рубрики „Висти зоз школох…”, дзе дознаваме яки програми за школярох отримани у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Док сцигнєце по Забавни боки, вежнїце до руки клайбас и концентруйце ше, бо єст надосц задатки.

Як и кеди ше ширцом швета слави Нови рок, можеце пречитац на 23. боку. Кед сце геверни, а маце идеї, напишце дацо за шлїдуюце, януарске число „Заградки”.

