У РКЦ-у нєшка програма „Млади за младих“

НОВИ САД – Нєшка вечар у новосадским Руским културним центру на 20,30 годзин будзе отримана програма „Млади за младих“ у хторей буду представени млади хтори правя рижни змисти и презентую их на вецей медийох.

Госци РКЦ-у буду одвичательна редакторка часопису МАК Рената Джуджар, авторки емисиї „Алт шоу” на Радио Новим Садзе Тамара Салаґ, Лидия Костелник, Ивана Чордаш и Андрей Орос, и Лидия Костелник як авторка емисиї „Слово младих“ хтора ше од нєдавно емитує на Другей програми телевизиї Войводини.

Музични госци буду Тимеа Будински и Себастиян Надь, а по законченю програми годно уживац у акустичней музики Александри Русковски з Руского Керестура.

Орґанизатор и модератор того вечара Михаїл Римар.

