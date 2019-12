Тирва упис до школи за фодбалского судию

КУЛА – Фахова орґанизация судийох Општинского фодбалского союзу Кула орґанизує нову школу за фодбалских судийох хтора почнє 22. януара 2020. року. Школа за фодбалских судийох безплатна.

Як стої на општинским сайту, приявиц ше мож по початок школи, а преподаваня буду отримани у просторийох Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин”. До школи ше можу уписац шицки заинтересовани особи, возросту од 16 по 20 роки.

У школи ше будзе учиц о правилох фодбалского бависка од инструктора и судийох першей катеґориї. Єден од преподавачох будзе и кулски судия Миодраґ Ґоґич, хтори судзел 142. вични дерби медзи Партизаном и Червену гвизду.

За прияву и подробнєйши информациї шицки заинтересовани ше можу явиц на телефон 060/383-88-30.

