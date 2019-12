КУЛА – Од пондзелку, 16. децембра, Национална служба за занятосц (НСЗ) будзе робиц на новей адреси. Место дотерашнєй Светозара Марковича 6, НСЗ у Кули з роботу предлужи на адреси Светозара Марковича 8.

Як преноши општински сайт, тераз Центер за социялну роботу општини Кула годзен прешириц свойо капацитети и так хасновательом понукнуц квалитетнєйшу услугу.

