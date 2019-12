У Заводзе трибина о историї рускей култури

НОВИ САД – Трибина на тему „История рускей култури у творох Дюри Латяка“ будзе отримана у Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе наютре, 13. децембра, на 14 годзин.

На трибини буду бешедовац проф. др Дюра Гарди, мср Саша Сабадош, одвичательни редактор часописа „Шветлосц” Микола М. Цап, директор РНТ „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос, музична редакторка у РТВ Войводина Агнета Тимко-Мудри и автор.

Модератор трибини Микола Шанта, одвичательни редактор Видавательного оддзелєня НВУ „Руске слово“, а орґанизатор Йовґен Мудри. На трибину поволани шицки заинтересовани.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)