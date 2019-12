У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним пейдзешатим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” пише о планох за сотруднїцтво меншинских заєднїцох зоз АП Войводини и Вуковарско-сримскей жупаниї, а о поставеней бисти Яши Бакова у Дюрдьове, означованю Дня Шиду и медзинародного Дня особох з инвалидитетом у Кули, Вербаше и Жаблю зазначене у рубрики „Нашо места”.

„Економия”, медзи иншим, анализує стан у рибарстве и туристични потенциял Руского Керестура.

„Култура и просвита”, окрем звита зоз 17. Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, пише о Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу, а понука и звити зоз Вечара др Мафтея Виная у Суботици и програми „Мацери Рускинї” у Сримскей Митровици.

„Мозаїк” преноши упечатки Марини Сакачовей зоз науковей конференциї у Любляни, док рубрика „Людзе, роки, живот” представя Лїляну Еделински з Керестура. Ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот”, медзи иншим, зазначел як дочекани св. Миколай у керестурскей парохиї и як преславени Кирбай у коцурским Каритасу.

На бокох спортскей рубрики мож пречитац напис о живоце Яши Бакова и о младому боксерови Владимирови Ґубашови.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)