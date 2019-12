Младежска шпивацка ґрупа КУД-а „Жатва” госцовала на РТС-у

БЕОҐРАД – Младежска мишана шпивацка ґрупа КУД-а „Жатва” внєдзелю, 8. децембра, госцовала у студию РТС-у на Кошутняку, у Беоґраду.

Коцурски млади знїмали прилог за емисию ,,Нашо Крачуни” котра будзе емитована на Першим програму РТС-у 24. децембра на 23 годзин. У емисиї буди представени крачунски обичаї числених националних заєднїцох котри жию у Войводини.

З тей нагоди младежска мишана шпивацка ґрупа одшпивала коляду, за цо их пририхтала Агнета Тимко-Мудри, а на гармоники их провадзел Павле Венчельовски зоз Руского Керестура.

За тото госцованє младих зоз Коцура предложел Национални совит Руснацох. Як гварел предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта, було то вельке и красне искуство участвовац у такей велькей продукциї.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)