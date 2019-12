У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована ширша репортажа зоз 14. Сайму етно поживи и напою хтори под покровительством Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди Републики Сербиї и Городу Беоґраду отримани у главним городзе Сербиї концом прешлого мешаца.

У предлуженю програми шлїдзи звит зоз 17. Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” хтори отримани прешлого тижня у новосадским Руским културним центру.

У трецей часци емисиї будзе звит зоз округлого стола хтори у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” отримани з нагоди 50-рочнїци рецитованя у тим нашим валалє.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

