И похвали и критики нам єднак важни

Новинско-видавательна установа „Руске слово” тей єшенї орґанизовала Усни новини у трох наших местох – Коцуре, Руским Керестуре и Дюрдьове, рахуюци же стретнуце и живе слово злєпша комуникацию зоз читачами. Же бизме ище осторожнєйше ослухли суґестиї, чи зауваги, попри бешеди з нїма, за Усни новини зме пририхтали и кратку анонимну анкету, хтору нащивителє могли пополнїц.

Анкета облапела питаня хтори ше одношели на достаточносц информованя у новинох и на Рутенпресу о подїйох у тих местох, о тим чи читаче провадза и наш сайт и дружтвени мрежи, чи треба же би були вецей заступени диґитални виданя, чи купую руски кнїжки, а могло и предложиц теми о хторих читаче жадаю же би ше писало.

Анонимна анкета нє була запровадзена лєм у Руским Керестуре, з оглядом на тото же ше на стретнуце одволало мало читачох, цо нє зменшало квалитет дискусиї зоз присутнима гражданами.

Податки зоз тей анкети указали нам даскельо напрямки. Єдна з найзначнєйших же читаче задовольни, як и о котрих темох новини „Руске слово” и Рутенпрес информую зоз Коцура и Дюрдьова. Поведло би ше же новински рубрики понукаю праве тоти змисти хтори и интересую читачох, гоч предложели же би ше ище вецей писало о локалних проблемох, Руснацох у дияспори и поєдинцох хтори ше занїмаю зоз польопривреду. Попри тим, на уровню рускей заєднїци, гварене же би требало вецей писац о науки, успишних школярох и младих науковцох, о перспективи за младих, визначних Руснацох у прешлосци и психолоґийни теми.

Окремни акцент у анкети бул на видавательстве. Читаче у Коцуре ше вияшнєли же би найволєли кнїжки рецептох, о спорту и музики, а читаче у Дюрдьове кнїжки романох и приповедкох, змисти за дзеци и тиж кнїжки рецептох, о спорту и музики. Позберани податки гуторя же коцурски читаче подєднак заинтересовани и за диґитални змисти, а дюрдьовски думаю же треба вецей обявйовац диґитални.

Цо ше дотика сайту, нащивеносц читачох зоз Дюрдьова и Коцура скоро виєдначена, з тим же у Коцуре єст вецей читачох хтори нє нащивюю сайт, док провадзенє нашого боку на дружтвеней мрежи Фейсбук добре нащивене у обидвох местох. За тоти податки ми уж и знали зоз нашей статистики, дзе пише же коло 50 одсто нащивох на сайт приходзи прейґ Фейсбуку и тот тренд ше звекшує. Тото цо зоз того сеґменту нашей роботи треба припомнуц то вшелїяк же потребне ище вецей часу и усиловносци же би нашо читаче куповали кнїжки прейґ онлайн кнїжкарнї на нашим сайту. Гоч велї нашо кнїжки купую директно од колпортерох, лєбо у дописовательстве, у анкети видно же по єдна особа тарґовела и на тот способ, а прешвечлїва векшина анї нє знала же мож. Наша Установа уж подняла одредзени крочаї у тим напряме, та нєодлуга тот сеґмент роботи будзе дакус иншак випатрац.

Єдно питанє у анкети було окреме значне, а воно ше одношело на цену новини. Установа, пре звекшани трошки друкованя, планує звекшац цену новинох зоз 30 на 40 динари, та прето поставене питанє чи то будзе одвитуюца цена. Шицки котри анкету пополнєли у Дюрдьове одвитовали же им цена будзе одвитовац, а лєм двом особом у Коцуре новини би були драги. Конєчну одлуку о ценох новинох у наиходзацим периодзе принєше руководство Установи и у складзе з тим благочасово обвисци читачох.

На концу треба наглашиц же од вкупного числа особох хтори пополнєли тоту анкету, два трецини були особи старши од 46 роки, скоро єднак и жени и хлопи, а єдна трецина анкетованих младши тиж родно подєднак заступени.

Интересантни були и дополнєня наших читачох, аж и шмиховальни, цо сиґурно одражує дух нашей заєднїци, хтора вше найдзе места и за опущеносц и розвагу.

Усни новини наша Установа отримовала у прешлосци порядно покля ше пре рижни причини нє претаргло зоз тоту традицию. По моїм власним думаню, кажде стретнуце зоз нашима читачами може буц лєм продуктивне кед є, вшелїяк, добронамирне. Кажда заувага лєбо предкладанє може дац лєм лєпши резултат у роботи хтори шицким на хасен. Як и кажда похавала. Прето ше нє треба обавац приходзиц на таки стретнуца и виражиц свойо думанє. Бо читаче купую змисти котри ми пишеме, и жадаме же би задовольство було на обидвох бокох. Усни новини були крочай блїжей ґу тому.

