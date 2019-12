ДЮРДЬОВ – Наютре, 14. децембра, у просторийох Културно-уметнїцого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, будзе отримани 9. Литературни вечар младих на котрим буду участвовац нашо млади уметнїки з вецей местох.

Сход будзе од 19,30 годзин, а програма почнє на 20 годзин. По програми будзе традицийне друженє.

Литературни вечар младих орґанизує младеж зоз Културно-уметнїцого дружтва „Тарас Шевченко”.

