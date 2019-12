БАЧИНЦИ – Наютре, 14. децембра, у Бачинцох будзе урядово отворена Подручна канцелария Националного совиту (НС) Руснацох.

Одлука о формованю тей Подручней канцелариї принєшена на схадзки НС отриманей у септембру, а уж на шлїдуюцей, у новембру, за єй координатора вибрани Владислав Папуґа.

Подручну канцеларию на 10 годзин отвори предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач.

