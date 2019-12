По конкурсу додзелєни шейдзешат автошедзиска

ЖАБЕЛЬ – Општинска рада Општини Жабель и Совит за безпечносц у транспорту општини, у сотруднїцтве зоз Аґенцию за безпечносц у транспорту Републики Сербиї, по урядовим конкурсу додзелєли шейдзешат безплатни автошедзиска дзецом зоз местох општини Жабель котри народзени у прешлим року.

Перши три автошедзиска родичом тройняткох уручел предсидатель Општини Чедомир Божич и наглашел важносц дружтвено-одвичательного справованя ґу гражданом, як цо обезпечованє потребних технїчних средствох за безпечносц у транспорту.

Аґенция за безпечносц у транспорту РС донировала двацец автошедзиска, а Општина Жабель штерацец. После додзельованя автошедзискох представнїци Аґенциї отримали преподаваня о їх правилним хаснованю. Прешлого року Аґенция и Општина по истим конкурсу и з истима условиями подзелєли штерацец автошедзиска.

Перша часц автошедзискох уручена штредком прешлого тижня, друга часц будзе нєшка, тиж у будинку Општини Жабель.

