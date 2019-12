У Шидзе будзе схадзка УО Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка „Руснак“

ШИД – У Руским доме у просторийох КПД „Дюра Киш“ наютре, 14. децембра на 13 годзин, будзе отримана заєднїцка схадзка Управного одбору (УО) Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка „Руснак“, на хтору ше очекує и приход предсидателя националного совиту Руснацох Борислава Сакача.

На Дньовим шоре будзе розпатранє причинох пре хтори нє достата потримовка за проєкти Рускей матки (РМ) на конкурсох Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами и Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци у 2019. року.

Буду розпатрани и причини прецо нє отримани тогорочни штварти Медзинародни русински филмски фестивал „Русин филм фест“ у Шидзе.

На схадзки будзе слова и о наступних активносцох у месних, городских и реґионалним одборе РМ у Руским Керестуре, Кули, Коцуре, Вербаше, Новим Садзе и Шидзе по конєц рока.

