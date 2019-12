На нєдзелю Каритасов Крачунски вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, пред наиходзацима крачунскима шветами, Каритас на нєдзелю, 15. децембра, у виронаучней сали од 8 по 13 годзин орґанизує Крачунски вашар.

На вашару годно купиц шицко цо потребне за швета котри пред нами – од чоколадох, приготовених колачох, упечених бобалькох, по рижни прикраски и други продукти малих продуковательох и здруженьох женох.

Свойо продукти понукню викладателєзоз Коцура, Вербасу, Кули, Селенчи и домашнї з Руского Керестура.

Орґанизаторе обецую же тот вашар будзе векши як потераз и кажде годзен пренайсц дацо за себе. И того року вашар будзе и гуманитарного характеру, та ше назберани средства прешлїдза особом у потреби.

Хто жада предавац свойо продукти, може ше явиц волонтерки Каритасу Ясмини Надьовей на телефон 066/9369771.

