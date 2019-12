НОВИ САД – У рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочиша стреду, 11. децембра, на 18 годзин отримани воспитно-образовни активносци зоз предшколскима дзецми у ПУ Радосне дзецинство, у обєкту „Палчочка”.

З тей нагоди прикладнїки Зборнїку зоз литературно-подобового конкурсу придати тром наградзеним дзецом, а тиж и виховательки Александри Колбас. Потим, вихователька Колбасова дзецом читала писньочки зоз „Ластовички”, а учели ше и стищки зоз хторима настуя на „Пахульки”.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)