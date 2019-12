НОВИ САД – Як Рутенпрес нєурядово дознава, тей ноци, зоз штвартка на пияток, звалєл ше мур опрез новосадскей церкви св. апостолох Петра и Павла.

То мур на самим уходу церкви на котрим поставена табла и шветло а, як би ше поведло зоз фотоґрафиї котра настала вчас рано, мур зоз собу поцагнул и капуру.

Причини валяня мура, и вецей информациї о тей чкоди очекує ше у наиходзацим периодзе.

