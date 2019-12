Наютре промоция Святого писма у Коцуре

КОЦУР – У церковней сали грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре наютре, 14. децембра, будзе отримана промоция Святого писма котре видала Епархия св. Миколая у Руским Керестуре.

Святе писмо то кнїжка у котрей преложени Стари и Нови завит на руски язик, а обявена є того року, на чесц подзвигнуца Апостолского еґзархата на уровень Епархиї св. Миколая и на спомин 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва.

О кнїжки буду бешедовац прекладателє Михал Рамач и проф. др Янко Рамач, як и парох рускокерестурски о. Михайло Малацко.

Промоция почнє на 16 годзин, а з тей нагоди годно и купиц прикладнїк Святого писма по цени од 3 500 динари.

