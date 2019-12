Валал у обєктиве мобилного телефона

З Лїляну Еделински зме ше стретли з причину, бо єй фотоґрафиї хтори призначує на своїм мобилним телефону и обявює на дружтвених мрежох, т. є. на специялизованих сайтох, наградзени як фотоґрафиї дня, тижня, мешаца… Назберало ше таки уж коло штиристо. На нїх звекшого мотиви з природи коло околїска Руского Керестура, хторим ше обрадовали и Керестурци розошати вшадзи по швеце.

За аматерску фотоґрафию Лїляна ше заинтересовала ище на яр, гоч и скорей сликовала дзепоєдни подїї, приятельох, фамелию и обисце, та аж и єдла хтори рихтала, а вец крашнє декоровала, прикрашела з квецом.

– Опатрала сом Фейсбук и случайно наишла на єдну ґрупу хтора виклада фотоґрафиї своїх членох, а хтори ше ми барз пачели. Надумала сом ше приявиц, и сцела сом видзиц чи ме приму до ґрупи, и чи ше ми уда. И праве тото ше случело. И там була поставена моя перша фотоґрафия, а ґрупа ше вола My Mobile Photography (Моя фотоґрафия з мобилного телефона), а функционує по принципу же фотоґрафию хтору ше пошлє, перше препатри администратор и кед ше му пачи, вон одобри же би ше ю поставело. Ту шлїдзи гласанє, зауваги других членох ґрупи и на концу дня ше преглаши найуспишнєйши фотоґрафиї перше дня, на концу тижня, та вец и на концу мешаца. Фотоґрафию мешаца ше постави на насловни бок ґрупи – гвари Лїляна и предлужує же ю наисце интересовало видзиц прекрасни фотоґрафиї других людзох, яки идеї маю, тиж яке маю „око” и з хторого угла сликую одредзену хвильку зоз живота.

МОБИЛНА ФОТОҐРАФИЯ

Так Лїляна почала сотрудзовац зоз єдну ФБ ґрупу, же би ше нєодлуга тота приповедка наисце „закотуляла” и тераз є член 15 рижних ґрупох подобного профилу на цалим швеце. Даєдни з ґрупох маю и по пейц-шейсц тисячи членох и кед дакому видзе фотоґрафия медзи першима ТОП – 10, то барз вельки успих. А таке ше, тераз уж каждодньово случує и нашей Лїляни. Гвари нам же єй наймилши ґрупи Just Innate, Tvoim oiektywem, Fotografija Izler, The best photoart group, Mobile Fhoto Sharing, Ismail ustu photography, Mundo & Photografia…

– Тоти фейсбук ґрупи дзе ше посилаю фотоґрафиї сликовани зоз мобилним телефоном, а з нїм и прерабяни, то такволана мобилна фотоґрафия. Висликує ше дацо по виборе, у дзепоєдних ситуацийох на тему яку задаю администраторе, и вец ше по власним жаданю поставя ориґинални, лєбо дорабяни фотоґрафиї. А тото дорабянє ше окончує з рижнима апликациями на телефону як цо Snapseed, PIP photo editor, Fotor, Photo gird и велї други. Так ше достава фотоґрафию зоз окремнима ефектами, замолгавену, або з моцнєйшима фарбами, оштрейшу слику, чарно били стил и вельо други комбинациї – толкує наша собешеднїца, хтора тиж прави фотоґрафиї зоз спомнутима ефектами.

ПРИРОДА – НЄВИЧЕРПНА КРАСА

И сами Керестурци часто останю застати и приємно нєсподзивани кед на єй фотоґрафийох препознаю места у своїм околїску, або гоч су и познати, Лїльово оштре око их видзело зоз нєзвичайного угла, а з обробком змоцнєла фарби и подобне. На питанє яки мотиви найволї сликовац и дзе єй найвекша инспирация Еделинскова толкує:

– Найволїм сликовац природу, квеце, заход слунка, а хмари ми окреме интересантни. Углавним през викенд фотоґрафуєм, теди мам часу и вец сом у природи, обиходзим наш беґель, брану, базен, рибалов, хотар зоз шицких бокох и ту вше замеркуєм дацо красне, нєзвичайни дробнїци, бо природа нєвичерпна краса. Треба ту пошвециц и надосц часу и потрафиц прави момент, лапиц добри угел же би фотоґрафия була добра. Дакеди ше случи же зоз пейдзешат висликованих успишни два, три, значи же треба мац вельо сцерпеня, а вироятнє и любиц тото, а я уживам у такей активносци.

За шицко тото цо роби сцигую припознаня з цалого швета. Награди нє материялней природи, алє ше состоя у преглашеню найлєпшей фотоґрафиї у тей ґрупи, а Лїляни, як гвари, то и наймилша награда. О тим чи ма даяки плани у тим гобию гвари же єй вон служи и як файта опущованя, а окреме єй мило кед ше єй поставени слики пача людзом.

– Член сом и нашей ФБ ґрупи Руски Керестур у хторей тиж викладам свойо фотки. Ту коментари людзох барз красни, позитивни. Дзепоєдни маю аж и свойо жаданя и предкладаю цо най призначим. А тоти цо жию по швеце, а з нашого валалу, гваря ми же им барз мило видзиц Керестур зоз хторого давно пошли, та потримую най тото предлужим, и прето сом барз щешлїва. То ме и трима и мотивує же би и надалєй було так, а докля – увидзиме – гвари на концу Лїляна Еделинки..

САТИСФАКЦИЯ ЗА ДОБРЕ ОКО

Перши резултат наша собешеднїца дожила такой кед поставела першу свою фотоґрафию, хтора преглашена за фотоґрафию дня. Гвари нам же була барз щешлїва, а поготов же почали награди сциговац єдна за другу. Потераз, док тото пишеме, назберало ше уж 400 єй наградзени фотоґрафиї.

