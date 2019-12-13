Капущанїки, або капушнїки, окрем же их волаю и так и иншак, мож рихтац на вецей способи. Ценки, груби, з цибульку, або без, на масци, або олєю, печени, або пражени, мегки, або тварди (кед ше нє удаю…). Хто як люби и хто як зна.
Йозефина Балїнт зоз Дюрдьова, рихта капущанїки кажди тидзень кед почнє сезона капусти. За тоту роботу єй нє треба вельо часу, так же по єй словох, рихтанє того крачунского стародавного єдла, нє таке страшне и готове є раз-два.
Йоска пражи капущанїки по рецепту своєй мацери. Гоч єй мац капущанїки пекла у пецу, вона их пражи на масци у векшей тепшички. По єй словох, тайна у тим же би ше их пражело на масци, а нє на олєю, бо су вец нє таки масни.
Перше треба пошекац капусту, а кед є квашна, або слана, пред тим ю треба добре вимиц. Гоч Йоска прави стародавне єдло, капусту шека зоз сучасним апаратом ”супер-сецком”, бо гвари же вельо олєгчує и пошвидшує роботу, як кед би ше ю шекало з ножом. Капуста муши буц пошекана же би цесто нє пукало кед ше розганя.
За 7 капущанїки, а то досц за єдну штирочлену фамелию, треба 7 векши гарсци муки, та видзе же єдна гарсц – єдно цесточко, односно єден капущанїк. Дода ше штварцину швижого квасу, хторого ше лєм розтруши, а нє кладзе ше до млєка и цукру, як за колачи на квасу. Дода ше 3 раз до пальцох солї, або єдну ровну ложичку, и лїтней води кельо мука поднєше. Цесто нє треба же би було тварде, алє мегчейше, же би ше добре розганяло, а готове є кед ше нє лїпи на пальци. Як гвари Балїнтова, цесто нє треба же би кисло, бо вец капущанїки груби як лепинь, алє ше го такой гнєце и роби зоз нїм. Квасу ше муши положиц же би капущанїки були ценки и мегки.
До каждого цесточка идзе єдна гарсц капусти, а штос у тим же би ше капусту вшадзи єднак поскладало на цесточко, а нє лєм до штредку. Вец ше таки цесточка закруца до ”лабдочкох” велькосци гарсци, и розганя. Таки готови капущанїки треба такой пражиц и служиц.
Капущанїки мож рихтац и у релни, печиц на плотни, под ґрилом, або у ”пица-пекачу”, а хто люби, може их од верху помасциц зоз пражену цибульку и олєйом. Цибульку мож тиж попражиц и вєдно зоз капусту, та дахто так филує капущанїки. Мож рихтац и таки капущанїки дзе ше капусту замиши до цеста. Хто пече у релни, або на ринґли, капущанїки после муши закриц з найлоном, або мещком, и положиц до хлєбовкох, або парткох же би одмекли, совитує Йоска. Вона рихта без цибульки и зоз швижу капусту, бо так люби єй фамелия, а то по рецепту єй мацери.
Готови капущанїки ше пореже на 8 часци и служи цепли. Смачного!
(РС 2011)
Капущанїки або капушнїки
Капущанїки, або капушнїки, окрем же их волаю и так и иншак, мож рихтац на вецей способи. Ценки, груби, з цибульку, або без, на масци, або олєю, печени, або пражени, мегки, або тварди (кед ше нє удаю…). Хто як люби и хто як зна.