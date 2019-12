У Дюрдьове млади орґанизую Литературни вечар младих

ДЮРДЬОВ – Дзевяти Литературни вечар младих у орґанизациї младих зоз Културно-уметнїцого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьове отрима ше нєшка вечар у їх просторийох.

У програми, як и прешлих рокох буду участвовац млади зоз вецей наших местох, зоз Руского Керестура, Коцура, Зомбора и Нового Саду. Кажде з нїх представи свою уметносц та, попри прози, литератури и музичних точкох, млади орґанизаторе и уметнїки за нащивительох пририхтали и виставу фотоґрафийох.

Литературни вечар младих будзе у просторийох Културно-уметнїцого ружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, Краля Петра Першого 64. Сход будзе од 19,30 годзин, а програма почнє на 20 годзин. По програми будзе традицийне друженє.

