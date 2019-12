НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе приказани звит зоз програми „Млади за младих” котра отримана у Руским културним центре у Новим Саду, як и звит зоз Форуму за обезпечованє роботи за младих дзе було слова о тим як млади можу пренайсц роботне место у вельких компанийох, як ше пририхтац за розгварку за роботу и о велїх других питаньох вязаних за доставанє роботи.

Вилов рибох по войводянских рибаловох тирва, та у часци емисиї котра резервована за польопривреду годно дознац чи тогорочна сезона була успишна.

У нєшкайшей емисиї будзе представени и Руски християнски календар за 2020. рок и приказани звит зоз трибини „История рускей култури у творох Дюри Латяка“ котра отримана у Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

