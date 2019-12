Зоз защитнїком гражданох о Акцийним плану

СУБОТИЦА – У просторийох Националного совиту мадярскей националней меншини у Суботици, 12. децембра отримани штварти квартални сход националних меншинох зоз републичним защитнїком гражданох на тему применьованя Акцийного плану. Найвецей зауваги єст на витворйованє права у пракси, на хаснованє мацеринского язика и писма.

На сходзе зоз защитнїком Зораном Пашаличом були представителє 16 националних совитох од 23-ох, а медзи нїма и предсидателє Националного совиту Руснацох и його Вивершного одбору Борислав Сакач и Желько Ковач, представителє Министерства державней управи и локалней самоуправи и Канцелариї за людски и меншински права.

Нашо представителє винєсли проблем нєвитворйованє у пракси роботи совитох за национални меншини у локалних самоуправох дзе у службеним хаснованю и руски язик.

