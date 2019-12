Приоритет у 2020. року будзе образованє

СУБОТИЦА – Обласц образованя за национални меншини и його финансованє зоз Буджетного фонду за национални меншини, будзе приоритетне у наступним 2020. року, потвердзене на схадзки Координациї националних совитох (НС), хтора отримана 12. децембра у шедзиску мадярского НС хтори предшедуюци Координациї.

Медзи 16 присутних представительох НС були и представителє нашого НС Руснацох предсидатель Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

На схадзки розпатрани шицки найзначнєйши теми вязани за буджети и финансованє националних совитох националних меншинох. Дефиновани и условия на явних поволанкох же би НС прейґ нїх могли достац средства за свойо реални потреби, а то и нови обовязки у обласци образованя хтори достали од того року. Пре актуални проблеми у обласци образованя предложене глєдац и приєм у Министерстве просвити.

Координация НС тиж вибрала и двох своїх представительох як членох до Совиту Реґулаторного цела за електронски медиї.

