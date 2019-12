Наградзена роботня Наталиї Будински

БЕОҐРАД – Роботня професорки Наталиї Будински у хторей применєни Лоґифейс коцки наградзена у Институту за модерне образованє и вибрана як приклад добрей пракси медзи 30 найуспишнєйши на конкурсу дзе участвовали коло 200 роботнї.

Конкурс орґанизовани з нагоди Дня интелиґенциї у октобру, а орґанизовали го Институт за модерне образованє, МЕНСА Сербиї и Здруженє Креативни учитель.

Роботня професорки Будинсковей препозната як стимулативна за интелектуални розвой школярох, а Лоґифейс коцки нове и иновативне наставне средство хторе ше лєм почина хасновац у настави. Роботня представена нєдавно на трибини „Стимулация интелектуалного розвою-приклади добрей пракси”.

