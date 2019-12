На схадзки будзе слова о проблемох у финансованю

ШИД – У Руским доме у просторийох КПД „Дюра Киш“ на 13 годзин будзе отримана заєднїцка схадзка Управного одбору (УО) Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка „Руснак“ з предсидательом Националного совиту Руснацох Бориславом Сакачом.

На Дньовим шоре будзе розпатранє причинох пре хтори нє достата потримовка за проєкти Рускей матки (РМ) на конкурсох Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами и Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци у 2019. року.

Буду розпатрани и причини прецо нє отримани тогорочни штварти Медзинародни русински филмски фестивал „Русин филм фест“ у Шидзе.

На схадзки будзе слова и о наступних активносцох у месних, городских и реґионалним одборе РМ у Руским Керестуре, Кули, Коцуре, Вербаше, Новим Садзе и Шидзе по конєц рока.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)