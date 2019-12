Русийски вечар нєшка у Вербаше

ВЕРБАС – У биоскопу Югославия у Вербаше нєшка, 14. децембра, будзе отримани Русийски вечар котри орґанизує Дружтво сербско-русийского приятельства ,,Род” з того городу.

З програму будзе означене дванац роки иснованя того здруженя котре роби на медзисобним упознаваню и зблїжованю сербского и русийского народу през ученє язика, розвиванє сотруднїцтва у розличних обласцох и орґанизованє сходох, преподаваньох и подобне.

Наступя Танєчни студио ,,Монмираж” зоз Суботици, КПД ,,Карпати” з Вербасу, хори и школяре зоз ОШ ,,20. октобер”, СФШ ,,4. юлий” и други.

Програма почнє на 19 годзин, уход шлєбодни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)