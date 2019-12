Нєвистати хронїчар часу

НОВИ САД – Трибина пошвецена „Историї рускей култури у творох Дюри Латяка“ отримана вчера у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе. Доприношенє пана Латяка у новинарским, публицистичним, театралним, литературним, музичним и историоґрафским поглядзе обгрунтовали проф. др Дюра Гарди, мср Сашо Сабадош, Микола М. Цап, Славко Орос и Агнета Тимко-Мудри. Слово мал и сам автор, а модератор програми бул одвичательни редактор Видавательного оддзелєня НВУ„Руске слово” Микола Шанта.

Проф. др Дюра Гарди бешедовал о полвиковней творчосци Дюри Латяка през хтору у рускей заєднїци охабел нємерлїви шлїд, прето же ґу каждому виглєдованю приступал зоз добру и преверену методолоґию.

Мср Сашо Сабадош як, медзи иншим, и рецензент його двотомней кнїжки „Руснаци”, огляднул ше на його виглєдовацку роботу дзекуюци хторей поставел таки стандарди же кажди будуци виглєдовач Латякову роботу муши вжац як обовязну литературу.

Микола М. Цап, одвичательни редактор часописа „Шветлосц”, указал на факт же кед би ше записало шицки Латяково библиоґрафски одреднїци було би их вецей од 1000, цо потвердзує його вельки уложени труд и витирвалосц у шицких обласцох виглєдованя з хторима занїмал у тей вецейдеценийней роботи.

Яке доприношенє пан Латяк дал документуюци скоро 100 роки роботи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” бешедовал його директор Славко Орос, и нагаднул пририхтованє ище єдней велькей кнїжки у наиходзацим периодзе.

Музична редакторка у РТВ Войводини Агнета Тимко-Мудри оглядла ше на Латякову притоку ґу музики хтора го провадзи од вчасного дзецинства, цо вон на нєсебични способ указує през писанє текстох за нашо фестивали. Попри тим, у длугорочней роботи, сотрудзовал зоз велїма визначнима особами зоз швета рускей музики.

Автор подзековал бешеднїком на красних словох и трибину закончел зоз словами же го през живот нєпреривно порушовала любов ґу свойому народу.

Дзекуюци тому нєвистатому хронїчарови часу, хтори уж анґажовани и на нових проєктох, руска заєднїца ище глїбше пущела свойо коренї на тим просторе.

Орґанизатор трибини бул Йовґен Мудри.

