Оруцованє з одвичательносцу

Шицки дзеци ше народза зоз истим капацитетом и зоз истим потенциялом. Питанє же кельо ми, як дружтво, направели систему котра би то потримовала и розвивала, и каждому оможлївела исту шансу и условия. Ми, праве тоти одроснути и одвичательни, нє направели добру образовну систему, та зме з тим анї нє сполнєли нашу обовязку ґу дзецом. Уж двацец роки тирва реформа образованя, а ище вше стоїме у месце.

Зоз каждим новим министром сцигую нови идеї, нови плани, нови способ роботи. Достали зме реформу котра у каждим случаю здабе на мишанїну вшелїячинох, та най будзе же є у просеку сарма. И то нє тота смачна.

Єст релевантни податки же зме нїч нє напредовали. Єден од статистичних податкох то и тото фамозне Писа (PISA) тестиранє, по котрим видно же ище вше обачлїво заоставаме за шветом. Нашо проблеми вецейпасмово. Од самого порученя дружтва чи ше ценї знанє, та по дзеци котри просто нє жадаю учиц ше. Помедзи стої образовна система дзе ше форсирує „бубанє” фактох, а нє саме и сущне роздумованє. Сама система оценьованя постала продукт прициску родичох же би дзеци достали лєпши оцени як цо наисце заслужели. На тот способ ше здобува комплетно погришну слику о реалним знаню.

Резулати указую же сама настава ище вше унапрямена на сухи змист, на репетитивне, а нє на функционалне знанє, односно розуменє наученого. Нє раз ше случи же школяр пречита лєм єдно виреченє и вообще нє зна же цо пречитал. Прецо то так, хто ту виновнїк? Родичом наставнїк, наставнїком родичи, а дзеци вихасновюю тоту бездну котра ше створела помедзи и притулюю ше тамаль дзе маю вецей хасну. Шицким нараз нє мож поробиц по дзеки. Кед наставнїк форсирує школяра, такой коментар же го малтретирує, нач им то у живоце, бла бла, бла. Кед наставнїк благши ґу школярови, на финалним тестираню (примаци испит) школяр нє укаже достаточне знанє, вец ше коментарує же их наставнїк нїч нє научел. У велїх случайох виновати родичи котри нє унапрямюю свойо дзецко же би робело, шедзело за кнїжку, алє ше го пуща най роби як сце. Ша, гат, озда маю свойо права. На коментар же роби домашнї задатки у школи, шлїдзи коментар же то и други робя. Оправданя вшелїяки и рижнородни.

Знанє девалвоване прейґ медийох, риялитийох, плаґиятох. Дзеци барз вчас обачую таки ствари и прето ше одупераню ученю. Так маме дзеци котри з радосцу починаю ходзиц до школи, уж у трецей класи ю замержа, а у пиятей класи та на далєй, патра як преписац або дацо „змувац”. Док тота дзецинска радосц почнє буц длуготирваца, а преписованє и муванє постаню нєморални поступки котри буду санкционовани, теди нам будзе лєпше. Потамаль чвирк.

Жалосне тото же людзе нє видза, або нє сцу видзиц, же главни циль такого нєшору и гаотичного стану у образовней системи направиц ґенерациї котри нє буду роздумовац зоз свою главу, хтори буду знац лєм тото цо ше им зожуване сервира, робиц так як ше им пове. Системски ше прави слугох. А цо зме вец ми шицки кед нє слугове. Чи державней системи, чи чому уж.

