Остатнє змаганє у тим року

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе внєдзелю, 15. децембра, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, отримани турнир у пикаду. З тим турниром, шеснастим у тим року, закончени 28. Спортски бависка „Яша Баков”.

На змаганє ше приявели седем хлопски екипи – ФК „Искра” зоз Коцура, СД „Русин” зоз Руского Керестура, „Петровци” зоз Петровцох (Република Горватска), КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, „Папивинґ” зоз Вербасу и домашнї РКЦ хтори мал два екипи. На змаганє ше приявели и три женски екипи – „Папивинґ” зоз Вербасу, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и РКЦ зоз Нового Саду.

У хлопскей конкуренциї найлєпша була екипа домашнїх, РКЦ 2 зоз 1629 поенами, друга була екипа РКЦ 1 зоз 1608 бодами, а треце место зоз 1492 поенами освоєла екипа „Петровци” зоз Петровцох.

У женскей конкуренциї найлєпша була екипа „Папивинґ” зоз Вербасу зоз 1383 поенами, друге место освоєла екипа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова зоз 934 поенами, а треце место завжала екипа РКЦ зоз 591 поеном.

У „микс” конкуренциї найлєпша була екипа „Папивинґ” зоз Вербасу зоз 2811 поенами, друге место завжала екипа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова зоз 2384 поенами, а треце место завжала домашня екипа РКЦ зоз 2199 поенами.

Поєдинєчно у хлопскей конкуренциї найвецей поени – 2337 мал Желько Гарди зоз Нового Саду, друге место зоз 1728 бодами освоєл Иван Горняк, тиж зоз Нового Саду, а треце место зоз 1526 бодами совоєл Боян Дьордєвич зоз Вербасу.

У конкуренциї женох найуспишнєйша була Машенька Папуґа – 1356 поени, на другим месце Тамара Салаґ – 1228 поени и треца Сашенька Дьордєвич зоз 1163 поенами.

