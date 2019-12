Отворена Подручна канцелария Националного совиту у Бачинцох

БАЧИНЦИ – Всоботу, у будинку Месней заєднїци Бачинци, отворена Подручна канцелария Националного совиту (НС) Руснацох, єденаста по шоре.

На шветочносци з тей нагоди бешедовали предсидатель НС, Руснацох Борислав Сакач, член НС и предсидатель Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош, парох у Бачинцох о. Дарко Рац, предсидатель Совиту МЗ Бачинци Дьордє Стевич, спред локалней самоуправи у Шидзе Ромко Папуґа, спред Дружтва за руски язик, литературу и културу з Нового Саду Ирина Папуґа, як и координатор Подручней канцелариї Владислав Папуґа. Коло будинку МЗ позберали ше и велї Бачинчанє.

З нагоди тей подїї шицки визначели значносц отвераня спомнутей канцелариї за звекшованє активносцох Руснацох у тим валалє на пестованю култури и руского идентитету.

За добре функционованє Подручней канцелариї свойо доприношенє дали и Завод за културу войводянских Руснацох котри подаровал рахункарску опрему, а локална самоуправа потребни мебель.

На будинок Месней заєднїци Владислав Папуґа и Дьордє Стевич, коло державней застави Сербиї, виложели националну заставу Руснацох хтора достата на дарунок од НС, а потим Борислав Сакач и Владислав Папуґа одкрили таблу на муре Месней заєднїци з ознаку Подручней канцелариї.

