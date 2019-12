Розришени важни питаня

ШИД – Всоботу у Руским доме у Шидзе, отримана схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка „ Руснак“ зоз представнїками Националного совиту Руснацох и локалней самоуправи на хторей бешедоване о нєпорозуменьох коло финансованя проєктох РМ у 2019. року.

Предсидатель Националного совиту (НС) Руснацох Борислав Сакач гварел же НС дава думанє о проєктох у покраїнских секретариятох и же нє приноши одлуки о финансованю, а тиж и же НС на рочним уровню достал вельо менєй средства як цо плановане, цо ше одражело и на финансийну потримовку проєктом. Прето од 14 вимогох потримани лєм шейсц, бо ше мушело патриц на значносц манифестацийох.

Розришени и проблем финансованя Фестивала „Русин филм фест“ у Шидзе хтори у тим року нє отримани пре финансийни почежкосци, а заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович, хтори на схадзки бул зоз сотруднїками, потримал отримованє Фестивала и нависцел же локална самоуправа у 2020. року потрима Фестивал зоз 250 000 динарами.

Порадзене и же би 28. децембра у Руским Керестуре бул означени Дзень РМ з пригоднима змистами и же би од януара 2020. року бул приказани документарни филм „Воскресенє народа“ у Руским Керестуре, Кули, Вербаше и Шидзе.

Спред НС, окрем предсидателя Борислава Сакача, бешедовал и член НС и предсидатель Управного одбору Заводу за кулктуру войводянских Руснацох Миломир Шайтош, а спред Рускей матки, окрем предсидателя Дюри Папуґи, були присутни и заменїк предсидателя Владимир Бучко и членїца УО Рускей матки Мария Дорошки.

