Mлади, РКЦ Нови Сад, Млади за младих

НОВИ САД ‒ Штварток, 12. децембра у Руским Културним центру у Новим Садзе отримани вечар под назву „Млади за младих“.

Иван Канюх привитал шицких присутних, а модертор и орґанизатор програми бул Михаїл Римар. На вечару ше представели млади хтори ушорюю змисти за младих у наших друкованих и електронских медийох.

Рената Джуджар и Ана Римар Симунович бешедовали о часопису MAK, Лидия Костелник, Андрей Орос, Тамара Салаґ и Ивана Чордаш приповедали о їх емисиї „Aлт шоу” хтора ше емитує на габох Радио Нового Саду, а як авторка новей телевизийней емисиї „Слово младих“ представела нам ше и Лидия Костелник.

Тимеа Будински, Александра Русковски, Себастиян Надь и Дарко Афич були музични госци хтори прикрашели тот вечар зоз своїма наступами, а Йован Живкович пречитал приповедку „Чловек vs. паткань“ автора Кристияна Сопку хтора обявена у майским виданю МАК-у того року.

После официйней часци програми Александра Русковски отримала акустичну свирку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)