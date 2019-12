Отримана промоция Святого писма и у Коцуре

КОЦУР – У церковней сали грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 14. децембра, була отримана промоция Святого писма котре видала Епархия св. Миколая у Руским Керестуре.

Шицких присутних привитал парох коцурски о. Владислав Рац, а о самей кнїжки бешедовали парох рускокересурски о. Михайло Малацко, як и прекладателє проф. др Янко Рамач и Михал Рамач.

Святе писмо то кнїжка у котрей преложени Стари и Нови завит на руски язик, а обявена є того року, на чесц подзвигнуца Апостолского еґзархата на уровень Епархиї св. Миколая и на спомин 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва.

Як ше зложели шицки, кажде обисце треба же би мало Библию, прето же вона нєвичерпне жридло одвитох на шицки найважнєйши питаня у живоце.

Промоциї присуствовали и о. др Яков Кулич, капелан о. Данил Задрепко, часни шестри и числени парохиянє.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)