Нєшка будзе конституовани Одбор за урядове хаснованє язика и писма

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе нєшка на 18 годзин будзе конститутивна схадзка Одбору за урядове хаснованє язика и писма.

За дньови шор предсиателька Одбору Олена Папуґа предложела прилапйованє Дїловнїка о роботи, одредзованє заменїка предсидателя Одбору и записнїчара, як и приношенє Плану роботи Одбору за 2020. рок.

Най здогаднєме, на схадзки Националного совиту Руснацох 12. новембра того року за членох Одбора вибрани Блаженка Хома Цветкович з Нового Саду, Тамара Рамач з Дюрдьова, Владислав Салак з Руского Керестура, Ясмина Надь з Руского Керестура, Татяна Дудаш з Нового Орахова, Зденка Павлович з Руского Керестура, Ивана Отич Бороєв з Нового Саду и Боґдан Рац з Нового Саду.

